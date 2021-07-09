Аварійна електроопора загрожує впасти на будинок і знеструмити цілий район

Аварійна електроопора та хаотично розвішані дроти! У Дніпрі у Пресовому провулку — вже як два роки ледве стоїть нахилений стовп. Існує загроза, що він впаде на житлові будинки, пошкодить мережі й знеструмить весь район. У кого на балансі ця злощасна електроопора та чи збираються її відремонтувати?

Ця електроопора понад два роки в аварійному стані. Після довготривалих дощів стовп ще більше перекосився. Вже був прецедент, коли він запалав та була загроза обвалу!

На цьому відео місцеві зафільмували, як спалахнув ліхтар на електроопорі по Пресовому провулку. У той момент люди перелякались і за своє життя, і за оселі, на які міг звалитися перекошений стовп.

Світлана саме мешкає у будинку, який під загрозою падіння аварійного стовпа. Хоча він може впасти й на сусідній, що належить пану Ігорю. Чоловік не на жарт занепокоєний.

Жителі Пресового провулка бачать, що електромережі взагалі тут проведені хаотично. Й іноді нависають буквально над головами у людей.

До кого тільки за допомогою люди не зверталися — все одно залишались без відповіді.

Та вже після нашого запиту до Центральної енергетичної компанії, питання зрушило з місця. Наступного дня на місце виїхала аварійна бригада та оперативно усунула проблему.

Чому ж в компанії не відреагували на звернення людей — представник ЦЕК не знає. Каже — в колцентрі повинні приймати заяви абонентів.