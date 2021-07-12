Дорога від залізничної станції на житломасиві Тополя-1 повністю зруйнована

Пекельний шлях! Мешканці житломасиву Тополя скаржаться на розбитий шлях, що веде до місцевої залізничної станції. Щодня звідти відправляється потяг на Апостолове. Ним десятки людей добираються на дачі та повертаються у Дніпро. Наш Владислав Авдієнко вислухав скарги топольчан та розпитав чиновників, чи планується ремонт аварійної дороги.

Вечір, залізнична станція “Зустрічний”.

На перон прибуває потяг Апостолове-Дніпро. Ним повертаються з дач близько сотні людей. Станція знаходиться у балці – між житломасивом Тополя-1 та 12-тим кварталом. Єдиний спосіб дістатися цивілізації – ось ця дорога. Точніше те, що від неї залишилося.

Вся дорога вкрита величезними вибоїнами, у які легко можна провалитися. Подивіться, глибина деяких сягає близько метра. До того ж шляхом розсипані купи каміння та цеглин, об які також можна перечепитися.

А ще – шлях розташований під крутим нахилом. Підніматися ним – справжнє випробування для пенсіонерів із хворим серцем.

Дехто – не витримує таких навантажень. Приміром, пані Ганна тут навіть впала.

М’яко кажучи, не в захваті від такої дороги й автомобілісти.

По вузеньких клаптиках суші люди оминають величезні калюжі. Після дощів дорогу затоплює. Місцеві із жахом згадують періоди затяжних червневих злив.

Причина підтоплень, впевнені місцеві, це забитий дощовий колектор.

Віктор Михайлович вже 30 років ходить цією дорогою до станції. Згадує, шлях жодного разу не ремонтували. Регулярно намагається достукатися до чиновників через гарячу лінію міськради, втім результатів – жодних.

Звісно ж, освітлення тут також немає. Місцеві ходять тут ввечері на свій страх та ризик.

То чи є в планах міста реконструкція дороги? Телефоном у мерії пояснюють: звичайний ямковий ремонт тут вже не допоможе. Необхідне комплексне впорядкування вулиці.

Отож все, що залишається містянам – вкрай уважно дивитися під ноги та сподіватися, що дорожнє покриття витримає, доки міськрада згадає про цей район.