У Дніпрі борються з амброзією у новий спосіб, оприскують спеціальним препаратом

Нежить, чхання, почервоніння очей і навіть обструкція легень – незабаром сезон цвітіння амброзії. З кожним роком ця рослина-алерген отруює життя все більшій кількості українців. У Дніпрі, за приблизними підрахунками, амброзією усіяно приблизно 200 гектарів землі. Тож комунальники стали її не тільки викошувати, а й обробляти спеціальним препаратом. Запевняють – абсолютно безпечним для людей і тварин.

Ось так виглядає новий спосіб боротьби з амброзією – агрохімічна обробка. Небезпечну рослину оприскують спеціальним препаратом.

Це біологічний препарат вітчизняного виробництва на основі водно-мінеральних компонентів. Він викликає коматоз амброзії, таким чином зупиняючи поширення пилку алергену, і не дозволяє насінню потрапляти у ґрунт. Препарат має усі сертифікати якості та абсолютно безпечний і для людей, і для тварин

Локації для обробки препаратом обиралися за пріоритетністю: біля шкіл, житлових будинків, дитячих та спортивних майданчиків. Так, спеціалісти вже обробили амброзію біля футбольного поля, що по вул. Гайдамацькій. Амброзія має настільки шалені темпи розповсюдження, кажуть фахівці, що вже встигла розповсюдитись навіть крізь покриття на спортивному майданчику.

На обробку амброзії препаратом з міського бюджету цьогоріч виділили майже півмільйона гривень. Загалом на боротьбу з небезпечним алергеном заплановано витратити 92 млн грн протягом 5 років.

Після завершення обробки амброзії агрохімічним методом, у серпні буде проведено повторний моніторинг території Дніпра, аби визначити, як поводиться карантинна рослина після оприскування.