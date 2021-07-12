У Кам’янському триває реконструкція лівобережного парку. Роботи там ведуться вже декілька місяців, зону відпочинку оновлюють повністю. Увесь процес тримає на контролі міський голова Андрій Білоусов. Він зустрівся з підрядниками та перевірив черговий етап реконструкції парку.

Зона відпочинку змінюється просто на очах. Парк реконструюють частинами, аби повністю не закривати для відвідувачів. Роботи тут не зупиняються ні на добу, а результати вже неабияк тішать мешканців.

Тротуарні доріжки та майданчики виклали плиткою на більшій частині парку. Сама територія зросла у кілька разів. Зараз триває робота зі встановлення сучасного освітлення та активно йде процес озеленення.

Серед іншого, за проектом, у парку будуть змонтовані гойдалки з водоспадом та криті зимові ігрові майданчики для дітей.

Територію Кам’янського приводять до ладу по усьому місту. Нещодавно нова зона відпочинку з’явилася у районі ДДРЕС та на вулиці Матросова. Новий облаштований сквер почали зводити на вулиці Затишній, що у соцмісті.