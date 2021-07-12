Футбольний клуб “Дзержинець” з Кам’янського став переможцем Другої ліги

12.07.2021 18:17

У футбольних фанатів Кам’янського – справжнє свято. Клуб “Дзержинець” став переможцем Другої Ліги чемпіонату Дніпропетровщини, в якій змагались команди-аматори. З цієї нагоди місцева влада зібрала гравців в мерії та відзначила їхні досягнення.

Футбольну команду “Дзержинець” урочисто вітають в мерії Кам’янського. Клуб сформувався минулого року. В обласному чемпіонаті серед аматорів змагались вперше. І одразу здобули впевнену перемогу! Та гравці кажуть — боротьба за першість в другій Лізі чемпіонату була напруженою.

Всього за першість боролися вісім команд з усієї області. “Дзержинець” відіграв 16 матчів та здобув найбільшу кількість перемог. На додачу команду ще і визнали кращою захисною лінією чемпіонату.

За такі досягнення міський голова міста Андрій Білоусов особисто подякував футболістам.

Нові ж спортивні комплекси даватимуть змогу розвиватись гравцям та готуватись до нових чемпіонатів.

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