На Дніпропетровщині капітально ремонтують сільські дороги

На Дніпропетровщині впорядковують сільські дороги. Нещодавно капітально відремонтували автошлях місцевого значення Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське. Він дозволить мешканцям прилеглих сіл пересуватися набагато швидше та безпечніше. Автошлях виконали з урахуванням всіх норм та вимог.

Автошлях Верхньодніпровськ-Боровківка-Доброгірське проходить крізь кілька сіл об’єднаної територіальної громади. Мешканці роками їздили по майже зруйнованій дорозі. Кажуть, покриття було – самі ями. І дуже радіють новому.

Дорожники повністю замінили старе покриття. Зробили майже сорока сантиметрову основу зі шлаку, уклали вирівнювальний та основний шари асфальту. З обласного бюджету не витратили ані копійки.

Відтепер люди добиратимуться до роботи чи у справах набагато швидше, комфортніше і, що вкрай важливо, без страху за власне життя.

Мешканці Верхньодніпровської об’єднаної територіальної громади вдячні за виконану роботу. І сподіваються, що до програми “Велике будівництво” увійдуть й інші шляхи, що потребують капітального ремонту.