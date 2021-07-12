Перекриття руху на вулицях Січових стрільців та Барикадній
12.07.2021 18:26
З 14-го по 27 липня буде перекритий рух вулицями Січових стрільців та Барикадною на перехрестях з центральним проспектом. Це станеться через ремонт трамвайної колії. Детальніше про зміни у роботі громадського транспорту можна дізнатися на сайті профільного департамету.
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