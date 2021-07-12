Розширюється перелік місць, де можна цікаво й з користю провести дозвілля. Вслід за новозбудованим Музеєм історії Дніпра, невдовзі з’являться й інші історичні локації. Що то за проєкти та коли планують їх реалізувати?

Велика виставкова зала, історичні коридорчики, тематичні експозиції та навіть мінікінотеатр. У новоствореному Музеї історії Дніпра готуються до модернізації другого поверху. Кажуть: нові локації будуть не менш цікавими, а головне – захопливими. Акценти зроблять на інтерактивності.

Нову будівлю отримає Музей історії лоцманів Дніпровських порогів. Майже тридцять років експозиція розташовувалась у маленькому приміщенні Лоц-Кам’янського будинку культури. Тепер для неї збудують окремий комплекс, який стилізують під хату лоцмана.

А от у Маріїнській гімназії планують відкрити музей, присвячений життю та творчості скульптора Вадима Сідура. І хоча митець прославився далеко за межами батьківщини, саме у цій школі він навчався. Й у нашому місті розпочав свій творчий шлях.

Усі плани з модернізації музейного простору поки що на папері. Однак реалізувати їх планують найближчим часом.