Розширюється перелік місць, де можна цікаво й з користю провести дозвілля.

12.07.2021 18:33

Розширюється перелік місць, де можна цікаво й з користю провести дозвілля. Вслід за новозбудованим Музеєм історії Дніпра, невдовзі з’являться й інші історичні локації. Що то за проєкти та коли планують їх реалізувати?

Велика виставкова зала, історичні коридорчики, тематичні експозиції та навіть мінікінотеатр. У новоствореному Музеї історії Дніпра готуються до модернізації другого поверху. Кажуть: нові локації будуть не менш цікавими, а головне – захопливими. Акценти зроблять на інтерактивності.

Нову будівлю отримає Музей історії лоцманів Дніпровських порогів. Майже тридцять років експозиція розташовувалась у маленькому приміщенні Лоц-Кам’янського будинку культури. Тепер для неї збудують окремий комплекс, який стилізують під хату лоцмана.

А от у Маріїнській гімназії планують відкрити музей, присвячений життю та творчості скульптора Вадима Сідура. І хоча митець прославився далеко за межами батьківщини, саме у цій школі він навчався. Й у нашому місті розпочав свій творчий шлях.

Усі плани з модернізації музейного простору поки що на папері. Однак реалізувати їх планують найближчим часом.

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