На вулиці Калиновій засихає алея молодих хвойників

Рослини помирають без води! Мешканці вулиці Калинової у тривозі – мовляв, через нерегулярний полив засихає декілька десятків туй та кущів ялівцю. Коштовні хвойні лише декілька місяців тому висадили комунальники. Тему продовжить Владислав Авдієнко.

Пані Наталя згадує: 3 місяці тому поряд з їхнім будинком комунальники висадили зо чотири десятки туй та кущів ялівцю. Але із поливом щось не склалося. Декілька деревець без води повністю пожовкли. Ознаки того, що саджанцям бракує вологи, видно майже на кожній рослині.

Саме цією алейкою з туями мешканці Калинової ходять до місцевого ринку. Нею ж прогулюються. Отож просять впорядкувати зелену зону.

За територію, на якій висадили туї, відповідають комунальники – пояснює телефоном голова адміністрації АНД району. Хвойні з’явилися на цій вулиці та ще на семи локаціях в рамках міської програми “Дніпро квітучий”. На це витратили понад двісті тисяч гривень з бюджету. Слова місцевих чиновник заперечує: пожовклі рослини начебто поливають за графіком.

Найближчим часом дерева оброблятимуть добривами, обіцяє чиновник. А ще – нарешті наведуть лад на порослих бур’янами клумбах.

Хвойні ж, що не вдасться врятувати, в райадміністрації обіцяють замінити новими.