В області триває колективна імунізація від коронавірусу

13.07.2021 18:58

Майже 300 тисяч мешканців Дніпропетровщини отримали щеплення від COVID-19. Мета вакцинації – сформувати в українців колективний імунітет. Щоб це сталося, до вакцинальної кампанії мають долучитись щонайменше 70% дорослого населення. Це можна зробити у стаціонарних пунктах або у будь-якому з центрів щеплення. Триває й колективна імунізація. Сьогодні до неї приєдналось підприємство “Укрдіпромез”.

Записались в додатку “ДІЯ”. І от сьогодні вже вакцинуються. Колектив “Укрдіпромезу” майже в повному обсязі виявив бажання імунізуватись.

Очільник підприємства першим вакцинувався, доводячи власним прикладом, що, попри усілякі домисли, імунізації боятись не слід. Укдіпромезу навіть в складні часи епідемії вдавалося успішно працювати. І здоров’я кожного робітника тут цінують.

Перед щепленням від COVID-19 лікар проводить обов’язковий інструктаж. Щеплення проводили вакциною Pfizer. Сам процес триває декілька хвилин.

Марія, яка працює на підприємстві інженером, не мала щодо вакцинації жодних сумнівів.

Другу вакцину співробітники підприємства отримають за три тижні.

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