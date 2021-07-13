У Дніпрі представили проєкт реконструкції скверу Металургів

13.07.2021 18:47

Фуд-корти, дитячі майданчики, спортивні тренажери та навіть скейт-парк! У Дніпрі представили проєкт реконструкції скверу Металургів, що знаходиться на перетині проспекту Мазепи та вулиці Щербаня. Територію вже почали впорядковувати. Подробиці – в сюжеті наших кореспондентів.

У сквері Металургів – кипить робота. Комунальники обрізають дерева, розчищають чагарники. Територію готують до початку капітального оновлення парку. У планах облаштувати нові доріжки, змонтувати освітлення, поставити смітники та лавочки. А ще – збудувати низку нових локацій.

Багато років територія залишалася захаращеною. Містяни розповідають: неодноразово намагалися навести лад своїми силами. Жаліються: це єдина зелена зона в районі!

Комунальники припускають: загалом на втілення проєкту знадобиться близько року. На роботи у 2021-у вже виділено 27,5 мільйонів гривень. План на найближчий час – прибрати сміття, зняти старі бетонні плити та провести ревізію підземних комунікацій.

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