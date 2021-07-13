Нову амбулаторію отримали мешканці села Чистопіль

Всього в ОТГ Дніпропетровщині зводять 16 таких закладів первинної медичної допомоги. Це відбувається у рамках програми «Велике будівництво». Особливість нових споруд у тому, що в них передбачене житло для лікарів.

У Чистополі збудували амбулаторію, як кажуть, “з нуля”. Цікаво, що медзаклад не лише із денним стаціонаром, а й з житлом для лікарів. Нова амбулаторія у Чистополі розрахована на медичне обслуговування півтори тисячі жителів села.

Будівельники свідчать про готовність об’єкту. В амбулаторії залишається встановити меблі та обладнання.

Для людей з інвалідністю на вході є пандуси, укладена неслизька тактильна плитка. Облаштований спеціальний санвузол з кнопкою виклику персоналу.

Кабінети прийому лікарів, кімната щеплень, маніпуляційна, палата денного стаціонару – в одній частині закладу. В іншій – житло для двох сімейних лікарів. Там дві спальні, гардеробна, спільна кухня-вітальня.

Місцеві можуть розраховувати на регулярні медичні огляди і діагностику. Зробити кардіограму, перев’язку тепер теж не буде проблемою. А ще в амбулаторії можна вакцинуватися, виміряти тиск або рівень кисню у крові.

Село Чистопіль віддалене від районного центру, проте відстань для отримання послуг сучасної медицини для людей значно скоротилася.