У Кам’янському вперше організували баскетбольний табір для дітей

Баскетбольне літо у Кам’янському. У місті під час шкільних канікул вперше був організований тренувальний табір «Я все зможу». Щодня його відвідували майже сотня дітей з Кам’янського. Тренування, тренінги, перегляд та обговорення матчів – на базі спортивного комплексу “Прометей” панувала атмосфера любові до баскетболу. Усі подробиці – вже за мить.

Знайомство з азами баскетболу, щоденні тренування та можливість відчути себе справжнім гравцем – літній баскетбольний табір щодня збирав сотню дітей з усього Кам’янського. Попри те, що це непрофесійні гравці, розклад у них був по-справжньому насичений.

Один із натхненників цього табору – гравець БК “Кам’янське” Ельджун Алієв.

Чоловік зізнається: це його давня мрія. Саме тут зароджується любов до баскетболу. Ельджун хотів дати дітям можливість вчитись грати у баскетбол та повірити у власні сили.

Закриття першої зміни дитячого табору пройшло у спортивному комплексі «Прометей”. Одному з кращих в країні. Тож тут юні баскетболісти могли закріпити усі навички, які отримали під час тренувань. Раніше діти грали на вулицях та у школах, а тепер – на найсучаснішому майданчику.

Діти зізнаються – сумуватимуть за табором. Адже за цей час вони не лише підтягнули свій рівень гри, а й завели нових друзів та отримали яскраві емоції.

Підтримав проведення такого літнього табору і міський голова Кам’янського Андрій Білоусов. Дітей забезпечили харчуванням і спортивним інвентарем. Від себе пообіцяв – міська влада створюватиме усі умови, аби спорт у Кам’янському розвивався.

Організатори планують вже в серпні на базі СК “Прометей” організувати ще один тренувальний табір для школярів міста, та вже на більш масштабному рівні.