Дмитро Кисилевський підняв у Верховній раді гострі питання металургійної галузі

14.07.2021 19:10

В третю неділю липня в Україні відзначатимуть День металурга та гірника. Приблизно 200 тисяч українських громадян працюють в цій галузі. А 400 тисяч – у суміжних.
Це стало приводом підняти в Парламенті гострі питання, які існують в цьому секторі економіки. За цифрами стоять люди, які працюють в промислових містах.

Про таке у своєму виступі підкреслив народний депутат від Самарського та Індустріального районів Дніпра Дмитро Кисилевський.

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