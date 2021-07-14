Дмитро Кисилевський підняв у Верховній раді гострі питання металургійної галузі

В третю неділю липня в Україні відзначатимуть День металурга та гірника. Приблизно 200 тисяч українських громадян працюють в цій галузі. А 400 тисяч – у суміжних.

Це стало приводом підняти в Парламенті гострі питання, які існують в цьому секторі економіки. За цифрами стоять люди, які працюють в промислових містах.

Про таке у своєму виступі підкреслив народний депутат від Самарського та Індустріального районів Дніпра Дмитро Кисилевський.