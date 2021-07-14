У Кам’янському ліцеї нових інформаційних технологій реконструювали дошкільне відділення
Дитячий заклад капітально не ремонтували більш як 30 років. Ініціювало відновлення садочку керівництво Кам’янського. Відкриття після реконструкції перетворилося на справжнє свято для педагогів, вихованців та батьків.
У дитячому садочку при ліцеї нових інформаційних технологій 110 вихованців. Це шість груп. Завдяки реконструкції приміщень, тепер тут можна буде відкрити ще 2 додаткові групи по 20 дітей у кожній.
На прилеглій до садка території обладнали яскраві ігрові зони. У самій будівлі капітально відремонтовані інженерні мережі, утеплений фасад, відновлена покрівля, встановлені герметичні вікна.
Місто й надалі розраховує на підтримку підприємств й організацій у спільній справі відновлення дитячих закладів.
У цьому дитячому садку все, від вхідних дверей до меблів у кімнатах й обладнання для занять, підбирали дуже ретельно. З урахуванням побажань дітей та батьків.
Дошкільне відділення Кам’янського ліцею нових інформаційних технологій тепер зразковий об’єкт. Модель, за якою відновлюватимуть наступні заклади.