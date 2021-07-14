У Кам’янському ліцеї нових інформаційних технологій реконструювали дошкільне відділення

14.07.2021 19:05

Дитячий заклад капітально не ремонтували більш як 30 років. Ініціювало відновлення садочку керівництво Кам’янського. Відкриття після реконструкції перетворилося на справжнє свято для педагогів, вихованців та батьків.

У дитячому садочку при ліцеї нових інформаційних технологій 110 вихованців. Це шість груп. Завдяки реконструкції приміщень, тепер тут можна буде відкрити ще 2 додаткові групи по 20 дітей у кожній.

На прилеглій до садка території обладнали яскраві ігрові зони. У самій будівлі капітально відремонтовані інженерні мережі, утеплений фасад, відновлена покрівля, встановлені герметичні вікна.

Місто й надалі розраховує на підтримку підприємств й організацій у спільній справі відновлення дитячих закладів.

У цьому дитячому садку все, від вхідних дверей до меблів у кімнатах й обладнання для занять, підбирали дуже ретельно. З урахуванням побажань дітей та батьків.

Дошкільне відділення Кам’янського ліцею нових інформаційних технологій тепер зразковий об’єкт. Модель, за якою відновлюватимуть наступні заклади.

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