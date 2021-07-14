В обласній дитячій поліклініці відкрили альтернативний простір для малечі

14.07.2021 19:18

Космічна капсула посеред коридору. В обласній дитячій поліклініці відкрили альтернативний простір для малечі, що тут лікується. Тут можна відпочити та відволіктися від неприємних процедур. Це вже другий артоб’єкт в медзакладі. З його авторами поспілкувалася Софія Куценко.

З початку тижня 6-річний Кирило лежить в стаціонарі обласної дитячої лікарні. Вже вдруге за день разом із мамою відвідує альтернативний простір, який облаштували у поліклініці поруч. Жінка каже: інсталяція допомагає її сину відволікатися від труднощів лікування.

Ззовні – космічна капсула. Всередині – м’яке оздоблення, приємні оку кольори та ніжне освітлення. Альтернативний простір за кілька тижнів став улюбленим місцем маленьких пацієнтів. Тут немає іграшок, однак ця кімната притягує дітей своєю енергетикою, кажуть лікарі.

Відволікти малечу від хвороби та занурити у мрії – основна задача таких інсталяцій, кажуть дизайнери. Артоб’єкти встановлюють у лікарнях по всій Україні з 2017 року. Зараз їх вже десять. У кожного – унікальний дизайн. Зроблені простори з матеріалів, які легко мити та обробляти.

В обласній дитячій лікарні це вже другий альтернативний простір. До цього інсталяцію встановили в онкологічному відділенні.

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