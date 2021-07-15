На лівобережжі Дніпра зведуть скейтпарк та новий сквер

15.07.2021 19:25

Замість старого фонтану – скейтпарк. У Дніпрі тривають роботи з благоустрою. На лівому березі приступили до будівництва сучасного скейтпарку і нового скверу. При проєктуванні об’єктів архітектори урахували побажання мешканців. Сьогодні роботи на двох великих майданчиках розпочато.

Про спеціальні ж скейтпарки Микита чув, та поки сам у них не катався.

Саме такий скейтпарк зводять поряд з будинком Микити. Новий спортивний об’єкт з’явиться між вулицею Гулі Корольової та проспектом Петра Калнишевського, у так званому “Райончику”. Тут планують зробити унікальний простір для скейтерів та ролерів.

Архітектори й будівельники зійшлися на тому, що ця частина скверу Усачова – найкраще місце для скейтпарку. Здійсненню мрій послужив старий фонтан.

Будівельники кажуть, зводити наново іноді легше, ніж демонтувати старі конструкції. Наприклад, у сквері на перетині вулиці Калинової та Образцова стояв пам’ятник Євгену Клочко. Останнім часом залишився постамент, який додав труднощів при реконструкції.

Зараз триває перший етап реалізації проєкту будівництва сучасного парку. За кілька місяців візьмуться за облаштування газону, дитячих майданчиків та місць відпочинку молоді.

До речі, у цьому просторі можливо з’явиться невеличкий літній театр, де мешканці зможуть проводити зібрання. А іноді дивитися кіно просто неба.

Теги: , , ,

Знайдіть нас в Instagram

@11channel_dnipro

11channel_dnipro

11 телеканал, Дніпро

Інші новини

У селищі Слобожанське поряд із новим спорткомплексом зводять басейн

15.07.2021 19:19

Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод святкує 130-річчя

15.07.2021 19:09

В Україні почала зростати кількість хворих на коронавірус

15.07.2021 19:01

Як отримати матеріальну допомогу постраждалим від підтоплення?

15.07.2021 18:50

Світловідбивальні маркери, що відлякують птахів встановлюють на електромережах Дніпропетровщини

15.07.2021 18:39

Соцмережами ширяться дописи про магнетизм після щеплення від коронавірусу

14.07.2021 19:32
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com