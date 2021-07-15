На лівобережжі Дніпра зведуть скейтпарк та новий сквер

Замість старого фонтану – скейтпарк. У Дніпрі тривають роботи з благоустрою. На лівому березі приступили до будівництва сучасного скейтпарку і нового скверу. При проєктуванні об’єктів архітектори урахували побажання мешканців. Сьогодні роботи на двох великих майданчиках розпочато.

Про спеціальні ж скейтпарки Микита чув, та поки сам у них не катався.

Саме такий скейтпарк зводять поряд з будинком Микити. Новий спортивний об’єкт з’явиться між вулицею Гулі Корольової та проспектом Петра Калнишевського, у так званому “Райончику”. Тут планують зробити унікальний простір для скейтерів та ролерів.

Архітектори й будівельники зійшлися на тому, що ця частина скверу Усачова – найкраще місце для скейтпарку. Здійсненню мрій послужив старий фонтан.

Будівельники кажуть, зводити наново іноді легше, ніж демонтувати старі конструкції. Наприклад, у сквері на перетині вулиці Калинової та Образцова стояв пам’ятник Євгену Клочко. Останнім часом залишився постамент, який додав труднощів при реконструкції.

Зараз триває перший етап реалізації проєкту будівництва сучасного парку. За кілька місяців візьмуться за облаштування газону, дитячих майданчиків та місць відпочинку молоді.

До речі, у цьому просторі можливо з’явиться невеличкий літній театр, де мешканці зможуть проводити зібрання. А іноді дивитися кіно просто неба.