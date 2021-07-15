До спортивних залів ще і басейни! На Дніпропетровщині створюють сучасні умови для занять плаванням. Два таких комплекси зведуть у Нікополі та Слобожанському. Вони відповідатимуть усім новітнім стандартам. Місцеві мешканці вже з нетерпінням чекають на завершення робіт.

На Дніпропетровщині продовжують розвивати спортивну інфраструктуру. У селищі Слобожанське поряд із новим спорткомплексом зводять басейн. Будівлі будуть з однаковим зовнішнім дизайном. Мешканці ОТГ ж у захваті від розширення спортивних секцій та впевнені — басейн матиме попит.

На цьому місці облаштовують два басейни, один для дітей десятиметровий, й 25-ти метровий для дорослих.

Всередині вже прокладають вентиляцію. Саму ж будівлю оснастять сучасними системами очищення повітря та води.

На 1-му та 2-му поверхах все відштукатурили й підготували під плитку. Територію навколо будівлі басейну заасфальтують. Частину – озеленять. Висадять дерева. Встановлять автоматичну систему поливу. Облаштують і парковку для авто.

Ще один такий басейн зводять у Нікополі. Роботи відбуваються в рамках програми президента України “Велике будівництво”.