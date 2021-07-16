У Дніпрі борються з продажем безакцизних цигарок

До чверті зарплатні курці витрачають на сигарети, твердить статистика. Цигарки постійно дорожчають, тож зростає попит на нелегальну дешеву продукцію. Бізнесу, який сплачує податки і забезпечує робочі місця, конкурувати з “тінню” важко. Тож у Дніпрі взялися виявляти точки продажу безакцизного тютюну.

Старожил масиву Придніпровський Олександр Галушко щоранку прямує до кіоску за сигаретами. Зізнається: якість – так собі, головне, що дешево.

Сьогодні улюблений кіоск Олександра закрили задля перевірки.

Прямо на наших очах встановили, що товар – нелегальний. Продавчиня працювала неофіційно, без санітарної книжки та інших необхідних для роботи документів.

Тільки в одному кіоску на вулиці 20-річчя Перемоги вилучили майже дві тисячі пачок цигарок без акцизних марок. На житловому масиві Ігрень, на вулиці Бестужева, інспектори муніципальної варти зробили контрольну закупку й, окрім безакцизних цигарок, виявили ще й алкоголь без належних документів.

Покарання за такі порушення встановить суд. Але “тіньові точки продажу” відкриваються знову і знову. Тільки за останній тиждень зафіксували сім подібних порушень й вилучили сто п`ятдесят літрів алкоголю та майже чотири тисячі пачок тютюнових виробів. Але такі збитки не зупиняють власників нелегального бізнесу. Ці торговельні точки вже закривали на початку року. І ось, вони знову працюють. Без вивісок та документів.