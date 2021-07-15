В Україні почала зростати кількість хворих на коронавірус

На Закарпатті лабораторно підтвердили два випадки “Дельта”-штаму коронавірусу. Носії – сімейна пара, що повернулась з Росії. Індійський штам вже поширений більш як в 111 країнах, і очікують, що незабаром він стане домінуючим у всьому світі. А у ВООЗ вже попередили про початок нової хвилі пандемії. В Україні ж добовий показник теж потрохи йде до гори. На ранок було зафіксовано 623 нові випадки.

В Україні потроху почала зростати кількість нових інфікованих на COVID-19. Новий спалах може спричинити індійський штам “Дельта”. Який вже офіційно підтверджений на території України. Тож в уряді заговорили про прискорення вакцинальної кампанії.

На Дніпропетровщині вакцинувались всього сім відсотків дорослого населення. На сьогодні працюють понад дві сотні пунктів щеплення.

В тому числі і центри масової імунізації. Цими вихідними в області відкриються ще три. Їх розгорнуть у Нікополі, Марганці та у П’ятихатському районі. Окрім препарату Coronavac, вони почали працювати й з Pfizer.

Попри те, що світом шириться індійський штам “Дельта”, більшість європейських країн вже щепили достатню кількість свого населення, аби поступово почати відкриватись для туристів. В тому числі й для нас. В Єврокомісії повідомили, що невдовзі ухвалять позитивне рішення щодо відкриття кордонів для України.

А Кабінет Міністрів вирішив внести деякі зміни в українські “ковідні сертифікати” В них з’явився термін чинності вакцинації. Він буде діяти 180 діб.