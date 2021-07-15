Інтерпайп Нижньодніпровський трубопрокатний завод святкує 130-річчя

Чи може ожити історія? Так! На день народження, а особливо ювілей, можливо усе. Цьогоріч у Дніпрі відзначають не лише день Металурга, а й 130-річчя Інтерпайп Нижньодніпровського трубопрокатного заводу. Спеціально до свята там підготували інтерактивну виставку на 20-метровому екрані. Дізнатись про понад сторічну історію виробництва зможуть всі мешканці Дніпра та гості міста.

У цьому шатрі історія Інтерпайп Нижньодніпровського трубопрокатного заводу оживає просто на очах. Тут і засновник підприємства німець Бернард Гантке, і будівельники мартенівського цеху, і сучасні виробничі лінії – усі 130 років історії промисловості Дніпра.

Подібні виставки зазвичай проводять у сучасних музеях, але зараз інсталяцію можуть подивитись усі співробітники заводу просто на території підприємства. Дехто з працівників навіть відкриває для себе нові цікаві факти.

Дізнатися більше про історію промисловості прийшов і Хорхе Рейнередія. Каже, після перегляду виставки вкотре зрозумів, що ось вже 18 років – на своєму місці.

Працівники, які вже встигли побачити виставку, зізнаються: вона, дійсно, вражає. Усе транслюється на величезному екрані – заввишки три метри, і завширшки – цілих двадцять. Та головне, що на відео – важлива частина їхнього життя.

Всі мешканці міста зможуть побачити Інтерактивну виставку 17 липня на Фестивальному причалі з 13-00 до 23-00 на святкуванні Дня металурга. Тож не проґавте можливість доторкнутися до промислової історії Дніпропетровщини, ще й у такий незвичний спосіб.