Як отримати матеріальну допомогу постраждалим від підтоплення?

Підлога, меблі та шпалери – й досі мокрі. Мешканці лівобережжя долають наслідки масштабних червневих злив. Нагадаємо, місяць тому затопило сотні подвір’їв в АНД районі. І от нещодавно мер Дніпра підписав розпорядження про матеріальну допомогу постраждалим. Як її отримати?

АНД район, вулиця Осетинська. Юлія показує: місяць тому будинок від великої води рятували всією сім’єю.

Її намагалися відкачувати побутовим насосом та збирали ганчірками, але усе марно. Вода не тільки затопила подвір’я, а й піднялася на рівень тридцяти сантиметрів у будинку. Місяць потому господарка показує, на що перетворилася її оселя. У дитячій – шпалери та підлога й досі мокрі.

У кімнатах вогко. Через це важко дихати, стіни вкрилися грибком. Розетки також були у воді, тож користуватися ними – небезпечно. Двері – розмокли та не зачиняються!

Та найбільше постраждали меблі! Їх господарці довелося винести на подвір’я.

Родина із жахом підраховує збитки. Будинок купували на останні гроші, багато речей брали в кредит.

Й такі історії – не рідкість. Окрім сім’ї Юлії, від повені постраждали ще зо дві сотні будинків в АНД районі.

Провулок Петрозаводський. Він знаходиться значно вище нашої попередньої локації. Звідси до Дніпра десь 3 кілометри. Втім тут місцеві теж скаржаться на жахливі наслідки потопу.

У пані Тетяни вода піднімалася не так високо. Але достатньо, щоб вивести з ладу холодильник та спотворити свіжий ремонт.

Жінка в розпачі – має четверо дітей, наразі – у декретній відпустці. А на ліквідацію наслідків потопу доведеться викласти серйозні кошти.

Відповідно до указу міського голови, усі, хто постраждав від повені в червні цього року можуть отримати матеріальну допомогу. Задля цього треба надати до АНД райради такі документи:

1. Заява про надання адресної матеріальної допомоги на ім’я міського голови

2. Заява про надання адресної матеріальної допомоги на ім’я директора департаменту соцполітики міськради

3. Копія паспорту або ID-картки з витягом з державного демографічного реєстру

4. Копії документів, що підтверджують право власності на будинок

5. Акт-обстеження від тимчасової робочої групи з питань виявлення наслідків підтоплення

Останній документ складає спеціальна комісія, яка виїжджає на місце й оцінює рівень збитків. Від нього й залежатиме сума компенсації.

Конкретні суми наразі чиновники не називають. Заявки на компенсацію приймають до першого серпня. У приміщенні АНД райради щовівторка та щочетверга із 10 до 17 години.