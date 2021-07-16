Дитяча регата вперше за довгі роки пройшла у Нікополі

У Нікополі відновлюють вітрильний спорт та готують майбутніх чемпіонів. До Дня металурга у місті відбулася перша за довгі роки дитяча регата. Попри те, що готувалися лише кілька місяців, юні спортсмени все ж підкорили водну стихію.

У Нікополі вперше за понад 20 років відбулася парусна регата, в якій взяли участь учні вітрильної школи «Якір». Незважаючи на 35-градусну спеку і те, що для більшості учасників це була перша регата, діти справилися на відмінно.

Вітрильним спортом у Нікополі діти займаються лише з травня. Й ось – демонструють навички на перших у своєму житті перегонах. Тренери школи пишаються вихованцями.

В регаті взяли участь 36 спортсменів віком від 7 років. Для того, щоб подолати дистанцію, необхідно знатися на керуванні яхтою та найголовніше – побороти страх перед водною стихією.