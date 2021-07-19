Підготовка до зими. У Дніпрі капітально ремонтують котельні

Встигнути до опалювального сезону! У Дніпрі капітально ремонтують трубопроводи, замінюють насосне обладнання та реконструюють котельні. У деяких техніка працювали ще з 70-х років і потребувала негайного ремонту. Термін придатності труб також бажав кращого.

В районній котельні на вулиці Полігонній, яка обслуговує шість десятків будівель триває капітальний ремонт. Прибирають обладнання, якому вже понад 20 років. Його замінять повністю, а ще встановлять нову автоматичну систему безпеки.

За останні роки тут замінили два котли, ще два поки не потребують реконструкції.

А на Гагаріна із самого ранку працюють робочі та спецтехніка. Тут проходить капітальна заміна магістрального трубопроводу.

Це районна котельна на Космічній, 10. Вона вважається найбільшою у Дніпрі. В одному залі п’ять котлів, в іншому чотири. Вони обслуговують 180 будівель, а теплотраса розтягнута на понад 250 кілометрів. Власне тут також провели модернізацію обладнання. Замінили на нове, сучасне, а головне безпечне. Оскільки старе, яке працювало тут ще з 70-х років, застаріло.

На дисплеї зображені усі параметри та характеристики котла. А головне це обладнання виконує задачу — безпечного управління складним механізмом. Загалом з 2015 року у Дніпрі почали масову модернізацію мереж й котелень.

Цього вдалось досягли завдяки енергоефективним та заощадливим системам.