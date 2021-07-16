Офіційні та неофіційні пляжі Дніпра, де безпечно купатися?
На Дніпропетровщині з початку купального сезону потонуло майже тридцять людей. Троє з них – діти. Всі вони загинули на неофіційних місцях для купання. Де у місті купаються та чи безпечно почуваються себе відпочивальники?
З початку року в Україні потонуло майже сімсот людей. Вісімдесят із них – діти. Попри попередження рятувальників, українці продовжують нехтувати правилами безпеки та купатися на неофіційних пляжах.
У розпал спекотного дня на Котловані – не проштовхнутися. Цей пляж – улюблене місце відпочинку мешканців Індустріального району. Хоча він – неофіційний, тут завжди повно людей.
А от пан Анатолій разом із родиною надає перевагу офіційним місцям для купання. Кілька разів на тиждень приїжджає на пляж у парку Сагайдак. Тут, каже, чисто та безпечно. Однак, доглянута територія та наявність рятувальників не привід розслабитися.
Безпеку власних дітей у воді Анатолій контролює особисто.
За офіційними даними, з початку купального сезону на Дніпропетровщині потонуло двадцять сім людей. Найбільше – у віддалених районах області. Все через купання у заборонених місцях. Зазвичай люди гинуть через грубе порушення правил безпеки, кажуть рятувальники.
На жаль, в регіоні дуже мало офіційних місць для купання. У Дніпрі, наприклад, їх всього три. Тож люди змушені ризикувати власним життям, купаючись у потенційно небезпечних водоймах. Аби відпочинок не перетворився на жахіття, необхідно не тільки дотримуватися правил безпеки, а й вміти надавати першу медичну допомогу.
Якщо ви витягли на берег потопельника, першим ділом – перевірте пульс. Далі потрібно вивільнити його дихальні шляхи. Якщо пульсу немає – постраждалому необхідна серцево-легенева реанімація до приїзду швидкої. Спочатку треба зробити п’ять рятувальних вдихів та знайти точку натиску за правилом “двох вен”.
Спека на Дніпропетровщині надовго. Тож купальний сезон триває.