У Чкаловому завершують реконструкцію дитячого садка, який 30 років простояв порожнім

Його чекали три десятиліття. У Чкаловому завершують реконструкцію дитсадка-довгобуду. Тож тепер проблема із чергою до дошкільних закладів у великій громаді вирішиться. Адже сюди обіцяють приймати малечу з усіх навколишніх сіл.

Реконструкція дитячого садка у Чкаловому завершується. Будівля вже з кольоровим утепленим фасадом. Тривають робити з внутрішнього оздоблення.

Дитячий садок у Чкаловому побудували ще в 90-х. Але тоді відкриття він так і не дочекався – простояв порожнім три десятиліття. Подарувати йому нове життя взялися за програмою Президента України «Велике будівництво».

Заклад зможе прийняти 80 дітлахів. Чотири групи – від наймолодшої до найстаршої. Тож проблема із чергою дошкільних закладів у селі нарешті буде розв’язана. Старий дитячий садок просто не в змозі прийняти усіх охочих. Бракує навіть ясельної групи.

Батьки місцевої малечі із нетерпінням чекають на відкриття садочка. Їхні діти нині ходять до старого дошкільного закладу, але там все ж таки тіснувато

Після ремонту кожна група матиме своє приміщення з окремим входом. Затишні спальні, ігрові. А ще – місце для прогулянок з бесідкою. Там поставлять гойдалки, застелять штучне газонне покриття.