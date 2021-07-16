День металурга відзначатимуть у вихідні

Цими вихідними металурги відзначають професійне свято. Це одна зі стратегічних галузей України. Вона приносить чималий прибуток до держбюджету та займає п’яту частину всього вітчизняного експорту. А ще це – знання, досвід та повага до професії, що передаються із покоління в покоління. На виробництвах працюють цілі родини та навіть сімейні династії.

Захопило – і не відпускає й до тепер. Майже 10 років Ілля працює у колесопрокатному цеху Інтерпайп НТЗ. Попри молодий вік займає відповідальну інженерну посаду. Саме за його участі креслення перетворюються на надійні сталеві колеса для потяга. Але – доля Іллі могла скластися зовсім інакше, якби ще малого хлопця не надихнув своїми розповідями дідусь-металург.

Не шкодує про свій вибір і Геннадій. Він також із сім’ї металургів, ба більше – зі своєю дружиною познайомився на роботі. Чоловік працює на Інтерпайп НТЗ вже чверть сторіччя. На підприємство його ще парубком привів батько. А зараз тут він керує важливою виробничою дільницею.

І відзначає – за ці 25 років на підприємстві змінилося майже все. У тому числі – з’явилися нові технології та сучасне обладнання. І це не дивно – адже за останні десять років тільки у цей завод компанія Інтерпайп інвестувала понад сімдесят мільйонів доларів.

Та додає – дніпровські металурги і надалі робитимуть все можливе, аби українську сталь цінували у світі.