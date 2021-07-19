День металурга відсвяткували у Дніпрі

Цими вихідними українські металурги та гірники відзначили своє професійне свято. У Дніпрі та Нікополі святкові активності чекали на всіх охочих на міських набережних. Глядачів вражали інтерактивною виставкою на 20-метровому екрані, сталевими арт-об’єктами й лазерно-піротехнічними перфомансами!

Фестивальний Причал. У цьому наметі – оживає сто тридцятирічна історія промисловості Дніпра. На двадцятиметровому екрані – інтерактивна виставка з найвизначнішими подіями із історії одного із головних металургійних заводів міста – Інтерпайп НТЗ. Містяни знімають інсталяцію на телефони, уважно слухають всією родиною. У Дніпрі таке – бачать вперше.

Для декого виставка – більше аніж історичні цікавинки. У пані Наталії батько багато років пропрацював металургом на заводі Інтерпайп НТЗ.

А ще до свята організатори підготували тематичні вікторини та багато призів. Десятки охочих сфотографуватися на незвичній локації шикуються до святкової фотозони.

Фіналом святкування стало лазерно-проекційне шоу. У небі над містом пульсували два потужних промені, а просто над річкою показали міні-фільм про те, що Дніпро – справжнє місто металургів.

Святкування Дня Металурга не оминуло й Нікополь. Головним подарунком для містян стало відкриття ще однієї відремонтованої ділянки Набережної. Її поетапну реконструкцію Інтерпайп проводить вже 5 років.

Малеча ж найбільше вподобала сталеві арт-об’єкти, що з’явились на набережній: Ейфелеву вежу в мініатюрі, копію Лондонської годинникової вежі – Біг Бен та Глобус з континентами.

А наостанок мешканцям міста показали піротехнічне шоу на плавучій сцені.