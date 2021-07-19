В Україну надійшла ще одна вакцина від коронавірусу — Модерна

Ще одна вакцина зайшла в Україну – це препарат американської розробки Модерна. Перші два мільйони в рамках міжнародної ініціативи COVAX надійшли вчора. А тим часом у країні за минулу добу зафіксували 307 госпіталізацій та майже дві сотні нових випадків COVID-19. Половина інфікованих – у столиці. На Дніпропетровщині – всього сім випадків. Але ситуацію вже незабаром може змінити новий штам “Дельта”.

Ще 34 мешканці Дніпропетровщини подолали коронавірус. А от нових хворих лише семеро. Шість з яких – у Кривому Розі. Медики констатують, повільне, але зниження рівня захворюванності. Однак додають – це сезонний прояв.

За прогнозами інфікціоністів вже незабаром новий штам “Дельта” витіснить всі інші різновиди. Це може статися на початку осені. Дехто впевнений, навіть раніше. Адже цей вид коронавірусу – набагато заразніший. Тож в МОЗ активно готується до чергового спалаху недуги. В пріоритеті масова вакцинація. Вчора до України надійшла перша партія ще одного препарату – “Модерна”. Про це на своїй сторінці написав міністр охорони здоров’я.

Отже медики нарощують темпи вакцинації. Загалом від початку кампанії проведено понад чотири мільйони щеплень. В Дніпропетровській області – понад 340 тисяч. Але дотримання правил епідеміологічної небезпеки залишаються актуальними. Минулого тижня Держпродспоживслужба проводила перевірки на різних підприємствах. Більшість порушень виявили в закладах торгівлі харчовими продуктами.

Перевіряли і заклади дитячого відпочинку. Порушення зафіксували лише в одному з них. Причина – не дотримання правил епідбезпеки персоналом.