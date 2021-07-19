Велике родинне свято влаштував благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей”

Виступи акробатів та танцюристів, хіп-хоп батли, йога та сальса, заняття з кенгу джампс та стрибки на батутах. Одна з найяскравіших локацій фестивалю Джаз на Дніпрі, який організувала Культурна столиця, розташувалась на оглядовому майданчику парку Шевченка. Там благодійний фонд Марії Пінчук “За дітей” влаштував велике родинне свято. Як гості заходу розважалися на Sunny side stage.

Sunny side stage – по-справжньому сонячна, яскрава та без перебільшень найвеселіша локація фестивалю “Джаз на Дніпрі”. Для маленьких гостей та їхніх батьків – розваги на будь-який смак. Тут і акробати.

І запальні танцюристи.

І тренування для всіх охочих з найпопулярнішого фітнес-напрямку – Кенгу джампс.

А ще – авторська фотозона. Та звісно ж найбільше уваги – дітям. Тут їх пригощали морозивом, дарували повітряні кульки, а стрибати на батутах малеча могла досхочу.

За два дні цю локацію відвідали тисячі гостей. Люди у захваті. Кажуть: не часто у Дніпрі можна так цікаво провести час усією родиною.

Розваги на Sunny side stage – справа рук благодійного фонду “За дітей”, заснованого Марією Пінчук. Організатори зробили все можливе, аби навіть найменші гості головної музичної події цього літа – отримали справжнє задоволення.

Більшість талановитих артистів, які протягом двох днів давали тут концерти просто неба – вихованці Палацу культури “Північний”. Вони з радістю долучилися до заходу.

Локація працювала усі вихідні – з 8 ранку і аж до десятої вечора. І саме ввечері тут було просто неперевершено. Після заходу сонця, вмикалися софіти і в їхньому світлі на сцені грали юні музиканти. Це видовище, від якого було неможливо відвести погляд.

Також благодійники і тут зробили добру справу – збирали гроші на інструмент для талановитої бандуристки з Дніпра. Всі кошти передадуть батькам Софії.