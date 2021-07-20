Аварійну частину Січеславської набережної взялися ремонтувати

У міській раді розповіли, за кілька тижнів розпочнуть роботи з відновлення тротуару та огорожі. Нагадаємо, ще у червні потужні зливи підмили значну частину зони відпочинку, внаслідок чого вона повністю зруйнувалась. У скільки реконструкція стане бюджету та коли завершать роботи — у наступному репортажі.

Перша частина Січеславської Набережної обвалилась ще 19 червня. У воду буквально посипались бруківка й огорожа. Утворилось величезне провалля. В мерії одразу назвали причину — потужні опади.

Потім обвал стався вдруге, а згодом і в третє. І ось вже майже місяць, як зруйнована частина набережної — огороджена. Тільки зараз посадовці почали говорити про реконструкцію.

До всього ще й з’ясували, 10 років тому під час реконструкції набережної, на цій ділянці гранітну плиту не закріпили, кажуть чиновники. Це також могло вплинути на руйнацію. Усе планують відновити та виправити.

Та все ж дніпряни дивуються, що ремонт не розпочали одразу, бо аварійна ділянка набережної й досі може бути небезпечною.

А от пан Микола занепокоєний ненадійністю огороджувального паркану. На думку чоловіка, поки не ведуться роботи, краще встановити безпечніший.

У міськраді запевняють, що паркан європейського зразка, а люди мають розуміти, переступати огорожу — небезпечно.

Щодо самої реконструкції. На неї планують витратити приблизно 18,5 мільйонів гривень. Роботи розпочнуть за декілька тижнів, а завершать за 2 місяці.