Верховна Рада ухвалила закон щодо жорстокого поводження з тваринами. Чи стане краще?

Захистити тварин від знущань та експлуатації! Верховна Рада України ухвалила законопроєкт щодо жорстокого поводження з братами нашими меншими. Зокрема, посилюють адміністративну та кримінальну відповідальність. Та чи стане краще? У плюсах та мінусах нових правил – розбиралась Софія Куценко.

Образив тварину – плати штраф чи сідай у тюрму. В Україні посилили відповідальність за жорстоке поводження з братами нашими меншими. Відповідний законопроєкт ухвалили у Верховній Раді 15 липня. Тож чи все гладко у нових правилах – розберімось.

Рудий пес Бася – життєрадісний та енергійний. Він любить бавитися з іншими тваринами та обожнює людей. Однак, саме люди його і скалічили.

Кудлатий Тім також постраждав від хазяїв, які кинули його напризволяще. Через сліпоту собака потрапив під колеса автівки. Ледь живого Тіма врятували волонтери.

Тварин, які постраждали від жорстокого поводження, у притулку “Вірність” чимало. Інколи від травм, що отримали пухнасті, волосся стає дибки.

Тепер, згідно з законопроєктом, за жорстоке поводження з тваринами посилили адміністративну та кримінальну відповідальність.

Закон забороняє евтаназію, контрабанду, жебракування та фотопослуги. Крім того, вдосконалює правила поводження з тваринами в сільському господарстві та скотарстві. А ще – з домашніми улюбленцями. У випадку неналежного нагляду – на господарів чекає штраф, а тварину можуть забрати. Зоозахисники кажуть: ініціатива покликана захистити братів наших менших.

З-поміж іншого закон забороняє утримання великих диких тварин та хижих птахів у ресторанах, готелях, квартирах, приватних будинках та на дачних ділянках. Цей пункт викликав занепокоєння у волонтерів та притулків для хижих птахів. Зазвичай під опікою людей перебувають хворі пернаті. У них – особливий догляд та умови проживання. На волі вони не зможуть, кажуть волонтери.

Однак, згідно з новими правилами, у юридичних осіб хворі птахи можуть перебувати – до тижня. Далі їх необхідно передати спеціалізованим притулкам.

В Україні наразі немає великих притулків, які одночасно змогли б прийняти таку кількість хижих птахів. А волонтери, згідно з законом, не можуть прихистити пернатих у власних помешканнях.

Автори законопроєкту вже готують роз’яснення щодо цього пункту. Опублікувати його обіцяють найближчим часом.