Реабілітація дітей з інвалідністю, що мешкають в області, профінансована усього на 10%

Маю право на реабілітацію. Під таким хештегом в інтернеті можна знайти десятки історій батьків тяжкохворих дітей. Більшості малюків потрібно мінімум тричі на рік проходити оздоровчі процедури й держава зобов’язана це компенсувати. Однак на ділі – коштів, які виділяють, вистачає на лікування 10% тих, кому це життєво необхідно. В ситуації розбиралася наша Валерія Бовша.

Віка вчиться грати на укулеле, любить співати, а у майбутньому хотіла б стати дизайнеркою. Восьмирічна дівчинка має складну вроджену патологію – ДЦП та ліпому спинномозкового каналу. При цьому розумово дитина розвинена за віком.

Віка ходила до звичайного садочка, а потім пішла до загальноосвітньої школи. Поруч із нею завжди мама, адже дівчинка потребує постійної допомоги. Аби донька продовжувала розвиватися, розповідає Юлія, необхідно 3-4 курси реабілітації на рік, а також – санаторно-курортне лікування.

Один такий курс реабілітації коштує понад 20 тисяч гривень. Тож на рік родині потрібно майже 100 тисяч – сума просто захмарна, зважаючи на те, що в сім’ї має можливість працювати тільки тато. За законом, держава повинна забезпечити хоча б одним таким курсом.

Це – той самий “Іоанів центр”, який надає послуги з реабілітації дітям з інвалідністю. Директор закладу ділиться: ситуація – зовсім не поодинока.

Врешті батькам доводиться організовувати збори коштів серед небайдужих людей. На Дніпропетровщині, одним із тих, хто взяв на себе функції держави, став благодійний фонд “Помагаєм”. Батькам, які не мають грошей на реабілітацію дітей, вони оплачують один курс на рік.

Щоб прояснити ситуацію, ми звернулися до обласного департаменту соціального захисту. Там кажуть: цього року мають 1200 заявок на реабілітацію. Усі були спрямовані до Мінсоцполітики, адже саме воно розподіляє кошти по регіонах. Аби покрити усі потреби, необхідно 22,6 мільйона гривень. Надійшло ж – всього 2 мільйони. Цього вистачить на оздоровлення лише 100 дітей.

До Міністерства соціальної політики звернулась і наша знімальна група. Тож як тільки нам пояснять, чому порушують право дітей з інвалідністю на «своєчасну, комплексну і безперервну реабілітацію», – ми обов’язково вам повідомимо.