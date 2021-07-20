Питною водою затопило кілька кварталів в районі проспекту Івана Мазепи

Стрімкий потік заливав дорогу від вулиці Флангової й до проспекту з другої ночі. Причина пориву – старі комунікації. Чи вдалося приборкати воду та ліквідувати аварію. Раніше за комунальні служби на місце прибула наша Софія Куценко.

Місцеві кажуть: трубу прориває тут не вперше. Однак, водоканал на це не реагує.

Заливати вулицю почало близько другої ночі. До аварійки пан Валерій подзвонив першим. Заявки на гарячій лінії залишили й інші сусіди, однак реакції не було.

Цю трубу пориває не вперше, скаржаться люди. Стабільно раз у пів року сюди приїздить бригада “Водоканалу”. Аварії ліквідують, утім причину проблеми не усувають.

Мешканці переконані: застарілі комунікації – єдина причина частих проривів. Заявки на ремонт трубопроводу, кажуть, до міськради подавали неодноразово, однак їх і досі не розглянули.

Доки ми знімали цей сюжет, на місце приїхали аварійники. У “Водоканалі” кажуть: на заявку зреагували швидко.

Ліквідувати потік вдалося за півдня. На водопостачанні прилеглих будинків це не відбилося, запевняють на підприємстві. Що труби тут старі – знають і навіть планують їх замінити. Утім, коли саме – невідомо.

На останок комунальники дають пораду. Якщо ви помітили аварію на трубопроводі – звертайтесь на гарячу лінію міськради.