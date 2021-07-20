Заступниця міністра економіки відвідала ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ

Найсучасніший електросталеплавильний завод в Україні. Саме з нього почала своє знайомство з промисловістю заступниця міністра економіки України. Під час свого візиту до Дніпра Ірина Новікова відвідала ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ та розповіла про перспективи інвестицій у велику промисловість. Подробиці дивіться у наступному сюжеті.

В тому, що на Інтерпайп Сталь усе працює, як налагоджений механізм, під час екскурсії переконалась і заступниця міністра економіки. Пані Ірина зізналася, що вперше побувала на такому великому металургійному підприємстві й вражена його масштабами. Каже, завод – це приклад найбільших екологічних інвестицій в промисловість. Тож із керівництвом Інтерпайп представники влади мають намір обговорити нові проєкти та вкладання коштів. Адже завдання держави – підтримка великих інвесторів для розвитку української економіки.

Запуск сучасного заводу ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ дозволив закрити брудне мартенівське виробництво і покращити екологічну ситуацію в місті. Так компанія стала першопрохідцем у сфері української зеленої металургії. Саме екологічній модернізації, одній з найпріоритетніших галузей економіки країни, зараз приділяється неабияка увага.

Про свою підтримку промисловому гіганту говорить і обласна влада. Адже завод – яскравий приклад соціального партнерства.

Сьогодні ІНТЕРПАЙП СТАЛЬ – єдине в Україні металургійне підприємство, побудоване з нуля за роки незалежності країни. Сумарні інвестиції в цей проєкт склали мільярд доларів. Але на цьому компанія не зупиняється, щорічно інвестує у виробництво ще понад 60 мільйонів доларів.

Сьогодні інвестиційний портфель ІНТЕРПАЙП становить – 100 мільйонів доларів.