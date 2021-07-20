Розпочався ремонт дороги біля села Дмитрівка

20.07.2021 16:40

Відрізані від цивілізації. Для мешканців села Дмитрівка елементарно виїхати у справах – місія нездійснена. Маршрутки через населений пункт не ходять, а автобус скасували. Адже дорога тут настільки погана, що проїхати нею нереально. Та врешті автошлях від села у напрямку Верхньодніпровська взялися капітально ремонтувати. Оновлюють 10-кілометрову ділянку.

На автошляхах Дніпропетровщини кипить робота. Приводять до ладу як траси державного значення, так і місцеві дороги.

Ця дорога важлива для місцевих. Вона починається біля Дмитрівки та з’єднує два міста – Верхньодніпровськ і Вільногірськ.

Дістатися пункту призначення цієї дорогою було вкрай важко. Автошлях – у жахливому стані. Мешканці села стали, у прямому сенсі, невиїзними. Через поганий стан шляху довелось навіть скасувати важливі маршрути громадського транспорту. Тож люди дуже раді, що його нарешті почали ремонтувати.

Дорогу ремонтують за програмою Президента України «Велике будівництво». Зараз дорожники знімають старе полотно по всій протяжності автошляху.

Загалом до ладу приведуть 10 кілометрів дороги.

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11 телеканал, Дніпро

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