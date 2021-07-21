Дніпро уклав домовленість з Фондом енергоефективності

21.07.2021 17:17

Відповідний Меморандум підписав мер Борис Філатов. Питання, пов’язані із теплозбереженням, залишаються пріоритетом для міської влади.
Долучитися до нової муніципальної програми наразі можуть лише ОСББ. Мерія надасть учасникам грант з міського бюджету в розмірі 30 % вартості проєкту. Також буде створено так званий револьверний фонд. Він надаватиме поворотну фінансову допомогу ОСББ для участі в «Енергодомі». Це ще 20 % необхідної суми. Співвласники повертатимуть кошти протягом кількох років. Далі ці гроші виділять іншим ОСББ.

У Дніпрі створено 1200 ОСББ. Щороку з’являється близько нових 70 об’єднань. Загалом у місті понад чверть всіх багатоквартирних будинків є організованими співвласниками.
В рамках програми” Енергодім” коштом міського бюджету продовжується ремонт у будинку № 65, на проспекті Слобожанському.

Нещодавно завершили поточний ремонт і у під’їздах будинку на вулиці 20-річчя Перемоги, 43. Тут старі побиті вікна замінили на нові енергоощадні та встановили додаткові вхідні двері, які завадять потраплянню холодного повітря.

У профільному управлінні міськради Дніпра вже є низка заявок на участь від ОСББ. Ремонти розпочнуть наступного року. Нині триває підготовка до енергоаудиту будинків. Додаткову інформацію можна отримати в управлінні з питань самоорганізації населення:

(063) 340 94 77
УПРАВЛІННЯ З ПИТАНЬ САМООРГАНІЗАЦІЇ НАСЕЛЕННЯ

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