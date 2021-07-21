В області за добу зафіксували 27 інфікованих коронавірусом

21.07.2021 17:22

В Україні минулої доби виявили 600 нових хворих. В лідерах Київ та Одеса. На Дніпропетровщині ситуація більш менш стабільна. За вчора зафіксували 27 COVID випадків. 28 людей одужали.

Медики вкотре попереджають про небезпечність нового штаму “Дельта”. І закликають робити щеплення.

В Україні стартував 5-й етап вакцинації для людей віком від 18 років. Перевагу надаватимуть вразливим групам населення. Повний перелік пунктів з адресами й телефонами є на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

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