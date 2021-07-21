Дніпровський творчий дует знімає фільм про Олеся Гончара

Знімальна група художньо-документального фільму про Олеся Гончара мандрує Україною. Сценарій передбачає провести зйомки у п’яти містах та декількох селах. Це досить складно й для професійних кіностудій. А в цьому випадку локомотивом процесу є дніпровський творчий дует: режисерка Катерина Стрельченко та відеооператор Дмитро Панков. Ідею створення фільму-байопіку, тобто фільму біографії, підтримано програмою “Культурна столиця”. Це дозволило розпочати зйомки. Ми дізналися деякі подробиці сценарію й побували на репетиції частини фільму.

Ми рухаємося за нашим героєм через все його життя, каже режисерка фільму про Олеся Гончара Катерина Стрельченко. Треба оживити та відзняти важливі сторінки біографії письменника. За атмосферою дитинства Сашка поїхали на Полтавщину.

Майбутній фільм міститиме дві частини – художня реконструкція епізодів життя Олеся Гончара перемежовується зі сценами моновистави. Зараз тривають перші репетиції.

В актора непросте завдання. Він має зіграти Душу головного героя.

У сценарії не можна змінювати ані слова зі щоденників Олеся Гончара. Щоб не викривити контекст, бо строки говорять самі за себе.

За формою фільм задуманий як подорож п’яти молодих філологів з Дніпра. Вони шукають подробиці біографії знаменитого письменника. Хтось відправляється у Новомосковськ, хтось їде до Харкова, Києва, сіл на Полтавщині, а дехто дізнається багато чого й у самому Дніпрі. Тобто географія знімального процесу досить широка.

Тож створення байопіку, тобто художньо-документального відтворення біографії Олеся Гончара, триває.