У селищі Курилівка завершили будівництво амбулаторії

21.07.2021 17:30

Із сучасним медобладнанням, денним стаціонаром та аптечним пунктом! Заклад має замінити стару лікарню й обслуговуватиме понад 3,5 тисячі місцевих мешканців. Докладніше – далі в сюжеті!

Просторі кабінети, яскраве освітлення, охоронна, протипожежна система, кондиціонер. А ще надпотужна вентиляція, що перешкоджатиме накопиченню вірусів. Саме так виглядає новозбудована амбулаторія у Курилівці.

У Курилівській амбулаторії прийматимуть 2 сімейних лікарі. Один – дорослих. Інший – дітей. З кожним працюватимуть дві медсестри. Є навіть денний стаціонар на 4 ліжка, окремий вхід для людей з підозрою на вірусні захворювання, кабінет щеплення та діагностики.

Місцеві радіють можливості отримувати якісні медпослуги.

Одне з приміщень виділили під аптеку. Там місцеві зможуть придбати необхідні медикаменти. Раніше в селі аптечного пункту не було. Найближчий – за 10 кілометрів. Розташування амбулаторії люди називають вдалим.

Наразі до відкриття готуються новозведені амбулаторії ще у 7 селищах області. Доступна медицина – пріоритетний напрямок роботи, кажуть в облдержадміністрації.

Амбулаторія в Курилівці обслуговуватиме понад 3,5 тисячі місцевих жителів та мешканців сусідньої Миколаївки.

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