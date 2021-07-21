Грозою частково знеструмлено 80 населених пунктів Дніпропетровщини
Зниження температури, дощ та вітер. У середу вночі Дніпропетровщину накрила негода. За прогнозами стихія вируватиме ще щонайменше добу. Чи готовий регіон до стрімкого похолодання та коли повернеться літня спека – дізнавалась Софія Куценко.
Дощ та шквальний вітер від самої ночі накрили Дніпропетровщину. Негода повалила дерева, обірвала контактні мережі у населених пунктах та частково заблокувала рух транспорту. Синоптики попереджають: це тільки початок.
Затори на кілька кварталів через рясні опади – так розпочався ранок у Дніпрі. Кілька кілометрові черги з автівок розтягнулися по всьому місту.
Не обійшлося і без аварій. Зокрема, у годину-пік через ДТП стояв Слобожанський проспект. На вулиці Павлова зіткнулися трамвай та вантажівка. А біля лікарні №15 та на вулиці Савченка сталися потрійні ДТП. Останнє – за участю маршрутки.
Через негоду в області попадали дерева. Найбільше – у Кам’янському, Солоному, П’ятихатках та Нікопольському районі. З наслідками боролися рятувальники.
Крім того, грозою частково знеструмлено 80 населених пунктів області. Найбільше постраждав Кривий Ріг. Там без електропостачання залишились 45 підстанцій.
Наразі в області жовтий рівень небезпеки. Однак надзвичайна служба готова до погіршення погодних умов. Рясні опади та зменшення температури синоптики прогнозують і на завтра.
Однак вже з п’ятниці на Дніпропетровщині знову потеплішає. Температура сягатиме 30 градусів.