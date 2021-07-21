Грозою частково знеструмлено 80 населених пунктів Дніпропетровщини

21.07.2021 17:43

Зниження температури, дощ та вітер. У середу вночі Дніпропетровщину накрила негода. За прогнозами стихія вируватиме ще щонайменше добу. Чи готовий регіон до стрімкого похолодання та коли повернеться літня спека – дізнавалась Софія Куценко.

Дощ та шквальний вітер від самої ночі накрили Дніпропетровщину. Негода повалила дерева, обірвала контактні мережі у населених пунктах та частково заблокувала рух транспорту. Синоптики попереджають: це тільки початок.

Затори на кілька кварталів через рясні опади – так розпочався ранок у Дніпрі. Кілька кілометрові черги з автівок розтягнулися по всьому місту.

Не обійшлося і без аварій. Зокрема, у годину-пік через ДТП стояв Слобожанський проспект. На вулиці Павлова зіткнулися трамвай та вантажівка. А біля лікарні №15 та на вулиці Савченка сталися потрійні ДТП. Останнє – за участю маршрутки.

Через негоду в області попадали дерева. Найбільше – у Кам’янському, Солоному, П’ятихатках та Нікопольському районі. З наслідками боролися рятувальники.

Крім того, грозою частково знеструмлено 80 населених пунктів області. Найбільше постраждав Кривий Ріг. Там без електропостачання залишились 45 підстанцій.

Наразі в області жовтий рівень небезпеки. Однак надзвичайна служба готова до погіршення погодних умов. Рясні опади та зменшення температури синоптики прогнозують і на завтра.

Однак вже з п’ятниці на Дніпропетровщині знову потеплішає. Температура сягатиме 30 градусів.

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