На стіні будинку по вулиці Барикадній зобразили відому єврейську поетку

Інтрига, чий портрет малюють на стіні будинку по вулиці Барикадна, 8, сьогодні розкрита. На муралі зобразили єврейську поетку Зельду Шнеєрсон-Мішковську. Ідея створити таку пам’ятку у Дніпрі, де народилася знаменита жінка, належить Посольству Ізраїлю в Україні. Сьогодні за участі їхніх представників відбулося урочисте відкриття.

Автор й виконавець муралу дніпровський художник Валерій Zdesroy передав образ Зельди.

Пронизливий погляд, зашифрований підпис і слова з вірша, які відомі кожному мешканцю Ізраїлю. Бо державні церемонії у День пам’яті Голокосту проходять в країні саме під цим гаслом “У кожної людини є ім’я”.

Поетка народилася в Україні. В 11 років її сім’я переїхала в Ізраїль. Рішення покинути батьківщину прийшло за трагічних обставин. Рідного дядю Зельди, рабина міста Ніжин, вбили антисеміти. Багато творів вона потім напише, спираючись на пам’ять дитинства.

Попри те, що Зельда мала скромну посаду вчительки у релігійній школі, вона стала найвідомішою жінкою у своїй країні. Тепер нагадування про неї є й у Дніпрі.

Мурал прикрашатиме велику стіну будинку. Він гідний того, щоб його відкрили як витвір сучасного мистецтва.

У посла Ізраїлю Джоеля Ліона закінчується каденція перебування у нашій країні. На честь дружніх стосунків і в пам’ять про відвідування міста, він залишив у Дніпрі дерево. Його липу можна буде побачити на Дипломатичній алеї.