Чи мають першачки вміти читати?

До нового навчального року трохи більше як місяць. Тож у батьків майбутніх першокласників – чимало турбот і запитань. Одне з головних – дати дитині відпочити перед школою чи активно займатися з нею читанням та письмом. Згідно з новим правилами, робити цього непотрібно. Аби розібратися у ситуації, ми зібрали думки досвідчених мам, педагогів та психологів. Тож дивіться та вирішуйте самі.

На шкільних подвір’ях нині порожньо. Та вже за півтора місяця тут знову закипить життя. Почнеться новий навчальний рік. Для декого – вперше. Цьогоріч школи Дніпра відчинять свої двері для майже 11 тисяч першачків.

Серед тих, для кого у вересні дзвоник пролунає вперше – і маленька Аліса. Головний атрибут шкільного життя – портфель – вже готовий.

Дівчинка вже познайомилась зі своєю першою вчителькою та встигла завести нових друзів. Що саме від неї вимагатимуть у школі – добре знає. Аліса вже вміє писати друковані літери та читати по складах.

Втім жодних прописів або букварів у неї немає. І спеціально ані читати, ані писати Алісу ніхто не вчить. Усе в довільній формі. Та й перед школою форсувати події й вкладати у голову дочці купу шкільних знань не збирається. Це літо перед навчанням у них для відпочинку та яскравих емоцій.

Підтримує Анастасію і психолог Олександр Пушков. Підготовка шаленими темпами до школи, особливо у ранньому віці, користі не принесе. Вивчити літери і цифри можна за два місяці, коли мозок дитини буде до цього готовим. Тож краще допомагати пізнавати навколишній світ, а не муштрувати доньку чи сина абстрактними цифрами.

До того ж вимог, що дитина має читати перед першим класом чи добре рахувати, чи розв’язувати приклади – немає, кажуть самі освітяни. Перші 2 роки школи – це адаптаційно-ігровий період. Тож мова про навчання як таке навіть не йде.

Тож підсумуємо: фахівці наголошують – з кожною дитиною усе індивідуально. Якщо їй цікаво і вона із задоволенням вчить літери, цифри, розв’язує задачі, тоді – жодних проблем. Але терміново опановувати читання в останні дні перед першим дзвоником, намагаючись надолужити згаяне, не потрібно. Якщо дуже хочеться, це можна зробити в ігровій формі. Головне не відбити бажання.