11 канал лабораторно перевірив ранні кавуни на вміст хімікатів

Їх вже активно продають у супермаркетах, на ринках та точках стихійної торгівлі! Прилавки міста заполонили ранні кавуни. На старті сезону вони небезпечні надмірним вмістом нітратів. Тож 11 канал, за традицією, лабораторно перевірив літню ягоду на вміст хімікатів. Чи безпечними виявилися зразки та скільки правлять за кавун цьогоріч – дивіться в репортажі Владислава Авдієнка.

Лівий берег, ринок Північний. На прилавках красуються стиглі ранні кавуни – по 14 гривень за кілограм. Кавуни із Запорізької області. Якість – гарантовано, жодних нітратів – божиться продавчиня. Нашої перевірки не боїться.

Що ж, просимо запакувати кавунчик на свій вибір. Перший зразок одразу ж маркуємо.

А це вже вулиця Робоча. Просто неба кавунами торгує пані Світлана. Товар – з сонячного Херсону. Дорожче ніж на ринку – 20 гривень кілограм. Перехожі у шоці від таких цін. Лякає жіночок і якість ранніх кавунів.

Чи перевіряв хтось кавуни на цій точці? Питаємо про документи! Доводиться вірити продавчині на слово та сподіватися на удачу.

Кавун підписуємо. Й прямуємо до третьої точки – супермаркету. Там бачимо баштанні з Азербайджану по майже 18 гривень/кілограм. Купуємо!

Там кожному кавуну дають індивідуальний номер, зважують. Потім подрібнюють. Далі заливають спеціальним розчином.

Підсумки перевірки наприкінці сюжету. Кількість нітратів не повинна перевищувати 60 міліграмів на кілограм. Адже хімікати у фруктах можуть добряче нашкодити вашому здоров’ю, пояснюють лікарі. Запам’ятовуйте: перші ознаки отруєння нітратами.

На щастя, кажуть медики, тяжкі випадки – велика рідкість. Зазвичай отруєння нітратами нагадує харчове. Перша допомога: промити шлунок та пити велику кількість теплої води. Якщо стан не поліпшується – звертайтеся до лікарів.

А ми повертаємось до нашого експерименту. У лабораторії – тішать результатами. У всіх трьох зразках – рівень нітратів удвічі менший за норму. Отож кавуни – безпечні. Наостанок експерти додають: небажано купувати баштанні в місцях стихійної торгівлі, брати тріснуті, розрізані або накриті плівкою екземпляри.