Завершилася реконструкція найстарішого навчального закладу Дніпра

Старими в 33-ій гімназії залишилися тільки стіни та перекриття. Підрядники замінили все – від комунікацій до покрівлі, а частину приміщень перепланували. Як зараз виглядає заклад зі 150-річною історією – бачили наші кореспонденти.

Навіть важко повірити, що будівля 33-ої гімназії була зведена у позаминулому столітті, адже виглядає новою та сучасною. Навчальні кабінети – світлі й різнокольорові. З комп’ютерами та інтерактивними дошками. На стінах у коридорі – тематичні фотошпалери: з красою підводного світу – біля кабінету біології. Формули й колби – хімії. Молодшим учням – яскраві дитячі зображення. Діти, які вже встигли оцінити результат ремонту, просто у захваті.

Кардинально змінилася їдальня. Її розширили та зробили дворівневою. На першому – “гарячий” цех і обідня зала. Тут тепер зможуть розміститися в півтора раза більше дітей – майже 250 хлопців та дівчат. На нульовому рівні – комори для зберігання овочів, м’ясний і рибний цехи. Також тут встановили вантажний підйомник.

Також сучасною, зручною та комфортною стала спортивна зала. Облаштували і шкільне подвір’я. Для безпеки всіх учасників навчального процесу, встановили систему відеонагляду.

Реконструкція найстарішої в Дніпрі гімназії увійшла до програми Президента України. «Велике будівництво». Роботи виконали за кошти державного та обласного бюджетів.

Цього року 33-ій гімназії виповниться 156 років. Вона найстаріша в Дніпрі. У 1970-х тут добудували третій поверх і спортзал. Відтоді корпус не знав жодного капітального ремонту.