У самому центрі Дніпра стався вибух

Близько 7:00 в одному з будинків на проспекті Яворницького здетонував невідомий пристрій. На щастя, у цей момент будівля пустувала. Там розміщені лише офісні приміщення. Вибух був такої сили, що шибки повилітали з першого по третій поверх. Які версії розглядають правоохоронці та що кажуть очевидці – далі у сюжеті.

Купи битого скла та розірваної водостічної труби. За попередньою інформацією, саме там знаходилась вибухівка. Найбільше від детонації бомби у цьому будинку постраждав перший поверх. На другому та третьому повилітали шибки. Працівники сусіднього магазину сам момент вибуху не застали. Однак раді, що це сталося до початку їхнього робочого дня.

Саме ранній час вибуху й допоміг уникнути жертв. Бо, оглядаючи місце події, правоохоронці знайшли залізні кульки, дуже схожі на начиння бомби. Наслідки детонації посеред білого дня, коли проспектом курсують десятки людей, могли б бути значно серйозніші. Власники офісних приміщень, що знаходяться у цьому будинку, хоч і обережно, але припускають – цей теракт має політичне підґрунтя.

Правоохоронці вибух поки ніяк не коментують. Єдина офіційна інформація – декілька речень на сайті поліції.

“На місці події працюють слідчо-оперативна група відділення поліції, вибухотехніки, кінологи, працівники ДСНС та СБУ. Встановлюються всі обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.”

Ми стежимо за ситуацією. І у разі появи нових подробиць, обов’язково вам повідомимо.