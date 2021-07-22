У Дніпрі медики рятують дівчину-сироту, яка випала з вікна у дитячому таборі

Випала з вікна у дитячому таборі! У Дніпрі медики рятують 16-річну Дар’ю Ковальову. Наприкінці минулого тижня дівчинка впала з висоти третього поверху. У неї – численні травми, найтяжча – перелам хребта. Терміново потрібна коштовна операція. Рідні благають небайдужих про допомогу. Докладніше – далі в сюжеті.

Бабуся Дар’ї розповідає: онучка відпочивала у дитячому таборі в Генічеську. З мобільним зв’язком там бувають перебої, тож дівчинка у пошуках мережі вийшла на балкон.

Черепно-мозкова травма, перелам ключиці, забій легень, пневмонія та перелам хребців. З тяжкими травмами дівчинку доправили до лікарні Руднєва у Дніпрі. Медикам вдалося стабілізувати стан дитини.

Але це ще не перемога, кажуть лікарі. Дівчинці заборонено рухатись. Зламаний хребець тисне на спинний мозок. Терміново потрібна операція, без якої дитина може не стати на ноги.

Рідні в розпачі. Дар’я – повна сирота. Зараз нею опікуються тільки бабуся й дідусь. Обидва – пенсіонери. Грошей на таку серйозну операцію – не мають.

Рідні Дар’ї прохають про допомогу усіх небайдужих. Номер картки бабусі – зараз на ваших екранах. Деталі можна уточнити телефоном. Медики чекають, поки в дівчинки перестане накопичуватися рідина в легенях. І одразу ж готові розпочати операцію.

5168 7427 1632 2056 — Кошева Людмила Григорівна

телефон (097) 516-22-50 Людмила Григорівна – бабуся