У Дніпрі відбулася творча зустріч з автором книги “Справа Василя Стуса”

23.07.2021 18:12

Близько сотні людей прийшли на творчу зустріч з журналістом Вахтангом Кіпіані у Дніпрі. Просто неба автор обговорював зі слухачами свою книгу “Справа Василя Стуса”. Про що вона та яку цінність має для України – розкажуть наші журналісти.

Назар Карімов одним із перших завітав на творчу зустріч з журналістом Вахтангом Кіпіані. Хлопець навчається на історичному факультеті та цікавиться життєписами видатних людей. Сюди прийшов, аби з перших вуст почути історію книги “Справа Василя Стуса”.

“Справа Василя Стуса” – книга, якою українці повертають борг видатному поету, каже Вахтанг Кіпіані. У ній до дрібниць описані його життя та діяльність. І хоч сам твір широкому загалу презентували кілька років тому, на творчу зустріч із журналістом прийшло близько сотні людей.

Презентували книгу просто неба. Понад годину відвідувачі говорили з автором про постать поета Василя Стуса та сьогодення України. Це вже друга зустріч Вахтанга Кіпіані з мешканцями Дніпра.

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