Перший в області «активний парк» відкрили у Кривому Розі. Проєкт – соціальний, доступний усім охочим. Головна ідея – зробити заняття спортом якомога простішими, аби тренуватись можна було поряд з домом. Ініціатори створення обіцяють, криворізька локація – перша ластівка. Згодом відкриють такі майданчики в інших містах та громадах регіону.

«Шведська стінка», гімнастичні бруси, перекладини, лавка для динамічних вправ такий вигляд має новостворений майданчик у Кривому розі. Так званий “активний парк” – місце для спортивного дозвілля облаштували вперше у нашій державі.

Проєкт «Активні парки – локації здорової України» ініціював Президент Володимир Зеленський.

Все устаткування в «активному парку» має QR-коди. За допомогою смартфону можна переглянути відеоуроки з вправами різного рівня складності. Тренери – зірки українського спорту, чемпіони.

На встановлених спортивних знаряддях можуть займатися і діти, і дорослі, і люди поважного віку. Вхід для всіх – вільний. Перші відвідувачі вже перевірили роботу тренажерів.

Зацікавився новою локацією і місцевий мешканець Кирило Башта. Він займається рукопашним боєм майже 10 років. Є срібним призером чемпіонату Європи. Мріє стати спортсменом всесвітнього рівня.

Уже готують до відкриття «активні парки» у Жовтих Водах, Апостоловому, Підгородному, Синельниковому та Іларіоновому.