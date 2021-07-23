Відбувся економічний форум за участі дніпровського та ізраїльського бізнесу

23.07.2021 18:19

Представники ізраїльського бізнесу приїхали до Дніпра. Вони на чолі з надзвичайним і повноважним послом Джоель Ліоном стали учасниками економічного форуму. Представили розробки та продукцію, яка має зацікавити наших підприємців, та допомогти регіону зробити крок у розвитку. Подробиці – далі в сюжеті.

Рік тому посол держави Ізраїль вже приїздив до Дніпра. Тоді й почув про зацікавленість місцевого бізнесу у співпраці з ізраїльськими підприємцями. Тож цього разу делегація одразу складалась з представників галузей, які запитані у Дніпропетровській області.

Пан Євген – представник саме компанії, яка займається удосконаленням водопостачання. Тому представляє напрацювання, які можуть бути у нагоді Дніпропетровщині.

Зі свого боку наш регіон висловив зацікавленість у співпраці з ізраїльським бізнесом. І сподівається, що після спілкування Дніпропетровщина отримує нові інвестиції.

Наступним кроком має бути візит українських підприємців до Ізраїлю, аби надати свої пропозиції для співпраці.

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